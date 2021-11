Fai-Conftrasporto: logistiche ostaggio dei SiCobas. Blocchi continui mettono a rischio posti di lavoro

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – “Da questa mattina una nuova manifestazione di protesta organizzata dal sindacato di base “SiCobas” sta bloccando camion della Società di trasporti Brivio & Viganò che quotidianamente operano presso la piattaforma logistica Unes di Vimodrone.

Lo scontro, in atto ormai da mesi, tra i Cobas e la LGD, cooperativa che opera per Brivio & Viganò, riguarda l’appalto per la logistica della catena di supermercati Unes, che ha nelle piattaforme di Vimodrone e Trucazzano i suoi centri operativi”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/11/2021 h 14:41 - Riproduzione riservata