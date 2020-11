Fai-Conftrasporti: Uggè confermato presidente. Sicurezza, sostenibilità, lotta al dumpin sociale

(FERPRESS) – Roma, 6 NOV – Paolo Uggè è stato riconfermato alla guida della Fai, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani aderente a Conftrasporto-Confcommercio.

Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale della Federazione, riunita in videoconferenza per evidenti ragioni legate all’emergenza sanitaria in atto. Eletti anche il presidente onorario, Vittorio Petrogalli di Brescia, e il comitato di presidenza.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 6/11/2020 h 12:54 - Riproduzione riservata