Face Pay Technology della metro di Mosca nella finale del Premio Internazionale di Alta Tecnologia

(FERPRESS) – Roma, 31 AGO – La tecnologia Face Pay della metropolitana di Mosca è entrata nella rosa dei candidati del TechFest International Prize in due categorie: Leader dell’infrastruttura di trasporto e Migliore utilizzo della tecnologia: Intelligenza artificiale.

Face Pay conquista il mondo digitale e raggiunge il livello con progetti di Hong Kong (Cina), Rutland (Regno Unito), Liguria (Italia) e York (Regno Unito). Questa tecnologia competerà con il progetto di manutenzione del tunnel ETS, il sistema di gestione dei cavi automatizzato di Bryden Wood e altri.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it