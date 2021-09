EXPO Ferroviaria: aperta l’edizione 2021, nel segno dell’anno europeo delle ferrovie

(FERPRESS) – Milano, 28 SET – ExpoFerroviaria 2021 inaugurata ufficialmente alla Fiera di Milano Rho. La decima esposizione internazionale per le tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari durerà tre giorni, dal 28 settembre al 30 settembre, ospita gli stand di oltre 200 espositori e una fitta serie di dibattiti e di seminari sui principali aspetti dell’innovazione ferroviaria.

