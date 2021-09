Expo Ferroviaria: convegno DITECFER e Shift2Rail sulla “Modularizzazione dei sistemi ferroviari”

(FERPRESS) – Siena, 7 SET – “La Modularizzazione dei Sistemi Ferroviari tra innovazione continua e ottimizzazione dei costi” è il convegno che DITECFER organizza con la JU Shift2Rail il secondo giorno di Expo Ferroviaria. Il convegno introduce alla ‘rivoluzione’ nel settore ferroviario che si sta spingendo e preparando grazie al programma di ricerca europea Shift2Rail: passare da sistemi ferroviari ‘chiusi’ allo sviluppo di interfacce standardizzate in grado di rendere i sistemi ‘aperti’ a sostituzioni di singole parti anche di fornitori diversi e ad integrazioni di nuove parti frutto dell’innovazione continua del mercato, senza dover sostituire l’intero sistema.

