EXPO Ferroviaria 2021: focus Knorr-Bremse su soluzioni sempre più eco-compatibili, efficienti e sicuri per il treno del futuro

(FERPRESS) – Milano, 29 SET – Anche quest’anno Knorr-Bremse, leader mondiale del mercato dei sistemi frenanti e di altri sottosistemi per veicoli ferroviari e commerciali, è presente ad EXPO Ferroviaria di Milano, la più importante fiera italiana dedicata all’industria ferroviaria.

Knorr-Bremse e le altre aziende del gruppo presenteranno al settore un’ampia gamma di soluzioni di sistema mirate a promuovere e consolidare ulteriormente la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica del settore ferroviario nel suo ruolo di modalità di trasporto chiave del futuro, tra cui tecnologie per la frenatura senza usura ed “ a bassa rumorosità e per la riduzione dei consumi energetici dei veicoli ferroviari.

“La Eu Next Generation ed il Green Deal europeo chiedono una mobilità sempre più sostenibile – afferma Simone Mantero, amministratore delegato di Knorr-Bremse Rail Systems Italia – e Knorr- Bremse grazie all’innovazione tecnologica ed alla digitalizzazione gioca un ruolo chiave per plasmare il futuro del trasporto passeggeri e merci in tutto il mondo”

L’urbanizzazione impone la necessità di sempre maggiori capacità di trasporto ferroviario. Avvalendosi di design compatti e nuovi materiali, Knorr-Bremse sta sviluppando soluzioni finalizzate ad incrementare la capacità di trasporto passeggeri e merci mantenendo, al contempo, gli stessi livelli di funzionalità, consumi e sicurezza..

Grazie all’approccio basato sul Reproducible Brake Distance, la divisione veicoli ferroviari di Knorr-Bremse sta integrando un innovativo sistema di controllo della decelerazione dotato di sistemi di protezione anti-slittamento sempre più sofisticati e sistemi di gestione dell’aderenza ruota-rotaia ottimizzati e, ora, applicabili ai treni nella loro interezza. Attentamente combinate e coordinate, queste tecnologie preparano il terreno per una riduzione della headway tra treni successivi senza compromessi a livello di sicurezza, garantendo la totale prevedibilità e pianificabilità della distribuzione dello spazio di frenatura. Da un lato, ciò renderà possibile la programmazione di orari ferroviari caratterizzati da più brevi intervalli tra i treni, consentendo di incrementare la capacità di linea senza dover ricorrere ad infrastrutture aggiuntive. Dall’altro, fornirà gli strumenti necessari a compensare eventuali ritardi incrementando la stabilità della rete esistente. E, ultimo, ma non per importanza, tali sistemi vengono inquadrati come parte integrante di un esercizio ferroviario automatizzato sempre più esteso.

Il sistema di controllo del freno, CubeControl è parte integrante del Reproducible Brake Distance supportando la connettività sulle moderne reti basate sul sistema ETH e l’implementazione di sistemi di Condition Based Maintenance (CBM manutenzione secondo condizione). Tuttavia, lo sviluppo più importante è quello di carattere sistematico. I prodotti della famiglia CubeControl si sono ormai da tempo evoluti oltre quelli che sono i confini delle applicazioni concepite esclusivamente per i treni delle metropolitane. Il sistema sta, infatti, trovando applicazione anche su altre piattaforme veicolari come quelle dei servizi ferroviari regionali ed urbani così come su treni ad alta velocità, rendendo disponibile la sua intera gamma di vantaggi anche al settore della lunga percorrenza.

