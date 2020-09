Ex linea ferroviaria Spoleto-Norcia: Melasecche, oltre 7,5 mln già stanziati e disponibili

(FERPRESS) – Perugia, 23 SET – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha discusso ieri, in apertura dei lavori, le interrogazioni a risposta immediata (question time). La consigliera Francesca Peppucci ha illustrato l’interrogazione (firmata anche dai colleghi della Lega Valerio Mancini, Daniele Carissimi ed Eugenio Rondini) che chiede all’assessore Enrico Melasecche gli intendimenti dell’Esecutivo circa la ex linea ferroviaria Spoleto-Norcia e quali azioni si intende mettere in campo per la riparazione dei dissesti causati dal Sisma 2016 nonché le misure volte alla valorizzazione dell’infrastruttura a fini turistici come ciclovia ad alta attrattività.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/9/2020 h 10:43 - Riproduzione riservata