EVM RAIL: Vantini, nuovi ma cresciamo in fretta. 4,5 mln di euro per 2 locomotive (oltre le 3 Siemens a noleggio)

(FERPRESS) – Roma, 7 SET – EVM Rail è l’ultima nata tra le imprese ferroviarie merci. Luciano Vantini – insieme a Diego Miglioranzi – è insieme socio e responsabile operativo della nuova società, espressione del gruppo Etea, un’azienda presente in 5 paesi e con risultati all’avanguardia in vari settori a partire da quello cerealicolo. Nell’intervista a FerPress e a Mobility Press, Vantini spiega che la nuova impresa vuole crescere in fretta e ha già investito 4,5 milioni di euro per comprare due locomotive diesel nuove e interamente di proprietà, che si aggiungono a 3 locomotori attualmente a noleggio.

