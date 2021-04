EVC installerà 100.000 punti di ricarica per veicoli elettrici entro il 2026

(FERPRESS) – Roma, 14 APR – Se diamo uno sguardo all’evoluzione dei sistemi di trasporto in tutto il mondo, possiamo vedere che il futuro delle auto è elettrico, ma quanto è lontano il futuro? È troppo distante? In realtà no. Ci sono persone in tutto il mondo che domani comprerebbero un’auto elettrica, se solo avessero un facile accesso a un caricabatterie.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 14/4/2021 h 13:58 - Riproduzione riservata