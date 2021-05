Eurostar annuncia stipula di contratto di rifinanziamento con i suoi azionisti e banche

(FERPRESS) – Roma, 18 MAG – Eurostar annuncia oggi di aver stipulato un contratto di rifinanziamento con i suoi azionisti e banche. Questo accordo di rifinanziamento ammonta a 250 milioni di sterline essenzialmente nella forma

di capitale proprio e nuovi prestiti bancari garantiti dagli azionisti: SNCF, azionista di maggioranza di Eurostar, Patina Rail LLP -un consorzio costituito dalla Caisse de dépôt e investimenti del Quebec (“CDPQ”) e fondi gestiti dal team Infrastrutture di Federated Hermes- e SNCB, la compagnia ferroviaria pubblica belga.

