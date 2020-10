European green capital 2022: sarà la città di Grenoble. Torino arrivata tra le finaliste

(FERPRESS) – Torino, 9 OTT – La Città di Grenoble si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento “European Green Capital 2022” avendo la meglio su Torino e sulle altre città finaliste (Tallin e Dijon). Lo ha comunicato il commissario UE con delega all’Ambiente – Virginijus Sinkevičius – nella cerimonia di premiazione in diretta streaming da Lisbona, capitale verde per l’anno in corso.

Pubblicato da COM il: 9/10/2020 h 10:54