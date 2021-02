European Automibile Manifacturers Association: nel 4° trimestre 2020 un’autovettura su sei immatricolata nell’Ue era veicolo elettrico

(FERPRESS) – Roma, 5 FEB – Nel quarto trimestre del 2020, quasi un’autovettura su sei immatricolata nell’Unione europea era un veicolo a ricarica elettrica (16,5%). I pacchetti di stimolo introdotti dai governi per aumentare la domanda, a seguito dell’impatto senza precedenti del COVID-19 sulle vendite di auto, hanno cercato di stimolare in particolare i veicoli a propulsione alternativa, spingendo ulteriormente la domanda di auto a basse e zero emissioni.

Secondo i dati dell’ACEA, European Automibile Manifacturers Association, complessivamente nel 2020, i veicoli elettrici ibridi hanno rappresentato l’11,9% delle vendite totali di autovetture in tutta l’UE, rispetto al 5,7% nel 2019. I veicoli a ricarica elettrica hanno registrato un aumento simile della domanda lo scorso anno, rappresentando il 10,5% di tutte le nuove immatricolazioni di auto Unione Europea, contro una quota di mercato del 3,0% dell’anno precedente. Sebbene il calo complessivo di 3 milioni di unità nelle immatricolazioni di auto a seguito del COVID-19 abbia colpito più duramente i veicoli diesel e a benzina, i tipi di carburante convenzionali hanno ancora dominato le vendite di auto nell’UE in termini di quota di mercato (75,5%) nel 2020.

Da ottobre a dicembre 2020 , le vendite di auto diesel e benzina hanno subito perdite significative. Il numero di veicoli diesel immatricolati nell’UE è diminuito del 23,0% a 730.837 unità, con la maggior parte dei mercati dell’UE che registra un calo. Di conseguenza, la quota di mercato del diesel nel mercato automobilistico è diminuita dal 30,5% nel quarto trimestre del 2019 al 25,4% nello stesso periodo del 2020, portando la quota di mercato del diesel per l’intero anno al 28%.

La domanda di auto a benzina ha subito un calo ancora maggiore (-33,7%), passando da oltre 1,7 milioni di unità nel 2019 a 1,2 milioni nel quarto trimestre del 2020. Ciò ha portato a una quota di mercato a livello dell’UE del 40,6%, in calo dal 56,6% nell’ultimo trimestre del 2019. Ad eccezione dell’Irlanda, tutti i mercati dell’UE hanno registrato un calo delle immatricolazioni di auto a benzina durante questo periodo di tre mesi, compresi i quattro principali. Complessivamente nel 2020, tuttavia, la benzina rappresentava ancora quasi la metà (47,5%) delle vendite totali di autovetture nell’UE.

Durante il quarto trimestre , le immatricolazioni di veicoli a ricarica elettrica (ECV) nell’UE sono passate da 130.992 unità nel 2019 a quasi mezzo milione (+ 262,8%), superando per la prima volta le auto elettriche ibride in volume di vendite. Questo forte aumento della domanda di veicoli elettrici a batteria (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) – con immatricolazioni in crescita rispettivamente del 216,9% e del 331,0% – è stato in gran parte guidato dagli stimoli del governo per i veicoli a basse e zero emissioni. In effetti, alcuni dei maggiori guadagni sono stati osservati nei paesi con gli incentivi più generosi. In Germania, ad esempio, le registrazioni BEV sono aumentate di oltre il 500% nell’ultimo trimestre del 2020.

I veicoli elettrici ibridi (HEV) hanno registrato un aumento altrettanto impressionante durante il quarto trimestre, con le vendite raddoppiate (+ 104,7%) da 212.612 unità nel 2019 a 435.260 lo scorso anno, pari al 15,1% del mercato automobilistico dell’UE. Per la prima volta in assoluto, da gennaio a dicembre 2020 sono state vendute nell’UE più di un milione di unità di autovetture ibride elettriche (1.182.792) ed elettriche (1.045.831).

Le immatricolazioni di auto alimentate con combustibili alternativi – etanolo (E85), gas di petrolio liquefatto (GPL) e gas naturale (NGV) – sono aumentate del 19,6% a 69.877 unità nell’UE durante il quarto trimestre. Ciò è principalmente dovuto a un notevole aumento delle vendite di auto a GPL (+ 69,5%), mentre si sono contratte nello stesso periodo le immatricolazioni di auto a gas naturale (-35,3%).

Tutti i veicoli a propulsione alternativa (APV) messi insieme hanno rappresentato il 34,0% del mercato automobilistico dell’UE nel quarto trimestre, con quasi un milione di unità immatricolate in totale (un aumento del 143,9% rispetto al 2019). Ad eccezione di Cipro, le immatricolazioni APV sono aumentate in tutta l’UE da ottobre a dicembre 2020. Guardando ai principali mercati automobilistici, i maggiori guadagni sono stati registrati da Germania (+ 236,6%), Francia (+ 156,7%) e Italia (+ 108,9% ); il tutto sostenuto dalla crescita eccezionale delle vendite di auto elettriche a batteria e ibride plug-in alla fine dell’anno.

Pubblicato da GR il: 5/2/2021 h 09:44 - Riproduzione riservata