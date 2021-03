Europa Verde: nasce la componente Verde alla Camera dei Deputati su iniziativa di Rossella Muroni

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – “La nascita della componente Verde alla Camera dei Deputati su iniziativa di Rossella Muroni è una buona notizia per tutti gli ecologisti italiani. Siamo certi che potremo lavorare insieme a partire dall’impegno per garantire la transizione ecologica richiesta dall’Europa per il Next Generation EU e per centrare gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi sul Clima investendo nei campi dell’occupazione, della formazione e della cultura”.

Pubblicato da COM il: 3/3/2021 h 13:24 - Riproduzione riservata