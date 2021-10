Euromobility: mobility manager protagonisti del rientro in presenza dei lavoratori pubbliche amministrazioni

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – Con il ritorno al lavoro in presenza nella pubblica amministrazione, il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa e il Mobility Manager gioca un ruolo da protagonista nella gestione del “ritorno alla normalità” e della mobilità casa-lavoro. Il riconoscimento lo assegna direttamente l’articolo 2 “Misure in materia di mobilità del personale” del Decreto firmato dal Ministro Brunetta una settimana fa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/10/2021 h 15:48 - Riproduzione riservata