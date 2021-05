Eurispes: presentato il Rapporto Italia 2021. I dati del settore infrastrutture

(FERPRESS) – Roma, 13 MAG – Il divario infrastrutturale italiano fa perdere al Paese circa 70 miliardi di euro l’anno per mancate esportazioni (circa il 4% del Pil) (dati SACE).

Secondo l’indice Lpi (Logistic Perfomance Index) sviluppato dalla Banca Mondiale per misurare l’efficienza logistica di un paese, l’Italia si colloca 19esima, 12esima tra i paesi dell’Unione europea. Sono alcuni dei dati presenti nel Rapporto Italia 2021 di Eurispes.

