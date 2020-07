Etihad Airways riprende l’operatività su un numero cospicuo di voli

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – Etihad Airways sta gradualmente riprendendo servizio verso un numero crescente di destinazioni lungo il proprio network globale, in scia all’allentamento delle restrizioni di viaggio per i voli di andata e ritorno di cittadini e residenti da parte delle autorità di regolamentazione degli Emirati Arabi Uniti. Tutti i viaggi restano soggetti alle norme di ingresso e di salute pubblica stabilite dalle autorità emiratine e da quelle della destinazione finale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it