Etihad Airways prosegue nel ruolo di pioniere per la sostenibilità. Partito il primo Ecoflight del 2021

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – Etihad Airways, la compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha operato il primo ecoFlight per il 2021, proseguendo con la ricerca e i test nel quadro del programma Etihad Greenliner per valutare il successo delle iniziative di sostenibilità ambientale implementate sui i voli di linea. Questo è il quarto ecoFlight di Etihad, operato con il velivolo ammiraglia Etihad Greenliner, che presenta una compensazione di tutte le emissioni dell’intero 2021, in linea con la mission della compagnie aerea di rendere tutte le operazioni di volo ‘carbon neutal’.

Pubblicato da COM il: 21/4/2021 h 16:20 - Riproduzione riservata