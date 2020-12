Etihad Airways lancia il primo programma carbon offset per l’aviazione in Medio Oriente

(FERPRESS) – Roma, 11 DIC – Etihad Airways, la compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti, si è impegnata ad acquistare compensazioni di anidride carbonica (“carbon offset”) per neutralizzare completamente le emissioni di CO2 del proprio aeromobile Boeing 787-10 «Greenliner» relativamente all’intera operatività del 2021.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it