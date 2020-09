ETC2020: l ministro Manfredi chiude la European Transport Conference

(FERPRESS) – Milano, 12 SET – Con l’intervento del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, Gaetano Manfredi, si è conclusa la 48a European Transport Conference (ETC), l’appuntamento annuale dell’ Association for European Transport (AET) che dopo Londra, Strasburgo, Francoforte, Barcellona e Dublino era in programma al Politecnico di Milano e che, a causa della pandemia, si è tenuto on-line.

Il Ministro ha ribadito l’importanza dei Trasporti nel Piano Nazionale della Ricerca per la programmazione 2021-2027, nell’ambito di una sessione organizzata dalla Società Italiana Docenti di Trasporti (SIDT), sottolineando come proprio nel settore della mobilità la rivoluzione digitale e tecnologica potrà fornire soluzioni altamente innovative che cambieranno il modo di viaggiare di persone e merci.

Appuntamento rimandato al prossimo anno per Milano (ETC 2021, 8-10 Settembre 2021), per un evento che in tre giorni riunisce, ogni anno, professionisti e accademici internazionali, per discutere dei grandi temi dalla innovazione e della sostenibilità dei trasporti: dalla mobilità urbana sostenibile al trasporto delle merci e logistica, trasporti ferroviari e aviazione, big data e modelli di simulazione.

Pierluigi Coppola, presidente dell’AET, si è detto molto soddisfatto per il livello degli interventi e i numeri dei delegati (oltre 550, di cui circa 60 dall’Italia) paragonabili a quelli degli scorsi anni. “Quando a metà marzo di quest’anno”, ha dichiarato il prof. Coppola in chiusura dei lavori, ”ci siamo resi conto che non sarebbe stato possibile organizzare una conferenza in presenza , abbiamo iniziato a lavorare affinché attraverso spazi virtuali la conferenza potesse mantenere il suo approccio multi-seminariale e permettere il networking e la discussione tra i delegati. Oggi, posso dire con grande soddisfazione che i nostri sforzi sono stati ripagati: la conferenza ha mantenuto i suoi standard di qualità e rimane un appuntamento unico per la varietà dei temi trattati, che la colloca ai vertici nel panorama internazionale delle conference del settore”.

La registrazione di alcune sessioni sarà resa disponibile sul sito dell’associazione www.aetransport.org.

