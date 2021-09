Ernst & Young: in 5 anni Alstom ha contribuito con 438 mln di PIL indiretto e indotto all’economia indiana

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – Alstom, leader globale nelle soluzioni di mobilità sostenibile e verde, ha pubblicato il suo primo India Impact Report in collaborazione con Ernst & Young. Il rapporto cattura i contributi socioeconomici e gli obiettivi ESG di Alstom in India fino alla fine di marzo 2021. Commentando il comunicato, Alain Spohr, amministratore delegato di Alstom India, ha dichiarato: “L’India è sempre stata un mercato fondamentale per Alstom e continuiamo ad approfondire questa partnership personalizzando le soluzioni di mobilità per il paese. Siamo lieti di condividere l’impatto/contributo della nostra presenza in India attraverso questo rapporto, in particolare nelle aree della creazione di posti di lavoro, della sostenibilità e della comunità più ampia. Tutto questo riflette il duro lavoro e la dedizione delle nostre persone e di tutti i nostri stakeholder in questo viaggio straordinario. impegnati a fornire il nostro incrollabile supporto come fattore abilitante nella storia della crescita dell’India e ad aiutare a soddisfare le principali ambizioni del governo di “Make in India” e “Atmanirbhar Bharat”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 29/9/2021 h 10:38 - Riproduzione riservata