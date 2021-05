Ermenegildo Zegna e il Gruppo Stellantis insieme per una mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 5 MAG – Sin dalla nascita nel 1910 lo sviluppo sostenibile è da sempre al centro della visione del Gruppo Zegna, impegnato attivamente nel perseguire la missione del fondatore Ermenegildo nella realizzazione di attività responsabili nei confronti della comunità, del territorio e dell’ambiente a beneficio e preservazione per le generazioni future.

Nell’ambito dei progetti a tutela dell’ambiente, il Gruppo Ermenegildo Zegna rafforza oggi la propria responsabilità promuovendo, in partnership con il Gruppo Stellantis, un programma che prevede il passaggio alle alimentazioni green per tutta la flotta aziendale, che attualmente è di oltre 200 veicoli, entro il 2025. La nuova Car Policy Green del Gruppo introduce nel parco di auto aziendali vetture ibride plug-in e full electric al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico generato dalle emissioni di CO2.

