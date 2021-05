Entrano in servizio i treni Euroduplex adattati da Alstom per la rete spagnola

(FERPRESS) – Roma, 10 MAG – Quattro treni Avelia Euroduplex della flotta SNCF entreranno in servizio commerciale lunedì 10 maggio 2021 sulla rotta Madrid-Barcellona. Saranno gestiti da OUIGO España, una filiale locale di SNCF. I treni sono stati convertiti da Alstom e SNCF per circolare sulla rete ferroviaria spagnola ad alta velocità.

A seguito di questi primi quattro treni, altri 10 treni sono attualmente in fase di conversione da parte di Alstom per servire diverse rotte ad alta velocità in Spagna: inizialmente le rotte Madrid-Valencia e Madrid-Alicante e successivamente l’Andalusia (Madrid-Siviglia e Madrid-Malaga ). OUIGO España avrà quindi una flotta di 14 treni per 5 destinazioni in partenza da Madrid: Barcellona, ​​Valencia, Alicante, Siviglia e Malaga.

Pubblicato da AB il: 10/5/2021 h 10:52 - Riproduzione riservata