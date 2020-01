Enel X presenta JuiceAbility, dispositivo di ricarica di sedie a ruote elettriche

(FERPRESS) – Roma, 10 GEN – Un dispositivo che permette di ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettriche utilizzando le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. È JuiceAbility, la nuova tecnologia sviluppata da Enel X, presentata al Consumer Electronics Show – CES, la più importante manifestazione dedicata all’hi-tech in corso a Las Vegas. Attraverso un cavo intelligente e una App, JuiceAbility consente di riconoscere le batterie delle sedie a ruote elettriche e di connetterle al sistema di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.

