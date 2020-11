Enel X lancia i servizi di e-Mobility in Cina per favorire il processo di “transizione all’elettrico”

(FERPRESS) – Roma, 20 NOV – Enel X, la business line di servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, ha inaugurato la prima sede commerciale in Cina, aprendo nel Paese un ufficio dedicato alla e-Mobility. Situata a Shanghai, Enel X China distribuirà le tecnologie delle infrastrutture di ricarica di livello mondiale, i sistemi e le piattaforme per i veicoli full electric e ibridi, facendo leva sul rapido sviluppo del trasporto sostenibile nel Paese.

