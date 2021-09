Enel X elettrifica i punti vendita di Leroy Merlin in Italia per una mobilità zero emissioni

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – Una nuova spinta per la diffusione della mobilità sostenibile in Italia grazie alla rinnovata partnership tra Enel X e Leroy Merlin, l’azienda multispecialista leader della grande distribuzione nel miglioramento della casa. L’obiettivo delle due aziende è di elettrificare almeno ulteriori 10 punti vendita di Leroy Merlin con le tecnologie di ricarica fast e ultrafast di Enel X, un nuovo tassello che si inserisce nella sinergia avviata nel 2019 che ha portato all’installazione di circa 20 Infrastrutture di ricarica della business line globale di Enel in 10 punti vendita Leroy Merlin nel Paese.

