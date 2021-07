Enel X e Volkswagen insieme per la mobilità elettrica in Italia, nasce una JV per 3000 punti di ricarica

(FERPESS) – Roma, 14 LUG – Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata alle soluzioni energetiche avanzate, e Volkswagen Group, produttore di auto leader di mercato, hanno firmato un accordo finalizzato alla costituzione di una joint venture a pieno titolo e paritetica, per accelerare la diffusione dei veicoli elettrici in Italia.

La joint venture eserciterà le sue funzioni in Italia come operatore di punti di ricarica (Charging Point Operator, “CPO”) possedendo, investendo, realizzando (tra il 2021 e il 2025) e gestendo una rete di punti di ricarica ad alta potenza (High Power Charging, HPC). La rete, dotata di oltre 3mila punti di ricarica fino a 350 kW ciascuno su tutto il territorio nazionale, consentirà un viaggio confortevole con veicoli elettrici dal nord al sud della penisola.

Pubblicato da COM il: 14/7/2021 h 11:46 - Riproduzione riservata