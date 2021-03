Enel X e V-Valley siglano una partnership strategica per la distribuzione delle infrastrutture di ricarica

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – Enel X ed Esprinet insieme per la diffusione delle infrastrutture di ricarica in Italia. Al fine di indirizzare il mercato delle PMI, Enel X e V-Valley, distributore a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, hanno firmato un accordo per la distribuzione nazionale delle JuiceBox, JuicePole e JuicePump, le soluzioni di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici in ambito residenziale, commerciale e pubblico. Attraverso questa collaborazione, V-Valley diventa il primo partner di Enel X per la distribuzione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Italia.

23/3/2021 h 11:22