Enel X e ASMEL insieme per progetti sostenibili dedicati agli enti locali tra cui la mobilità elettrica

(FERPRESS) – Roma, 7 APR – Promuovere iniziative dedicate agli enti locali per la creazione e gestione delle comunità energetiche, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, l’illuminazione pubblica e la diffusione della mobilità elettrica. Sono questi gli obiettivi dell’accordo siglato da Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre soluzioni innovative a supporto della transizione energetica e ASMEL, l’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. La collaborazione è aperta anche ad altri soggetti interessati a progetti sulla sostenibilità.

