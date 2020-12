Enel X: si amplia la rete di ricarica. Superati i 90mila punti di ricarica nell’app JuicePass

(FERPRESS) – Roma, 29 DIC – Enel X amplia ulteriormente la rete di ricarica per veicoli elettrici superando i 90mila punti di ricarica pubblici disponibili per gli utenti dell’app JuicePass, rispetto ai circa 10mila disponibili all’inizio del 2020. Questo significativo incremento è stato possibile grazie agli sforzi di Enel X nello sviluppo della rete di stazioni di ricarica pubbliche attraverso accordi di interoperabilità conclusi nel corso dell’anno con vari partner commerciali che gestiscono reti di ricarica disponibili al pubblico in tutta Europa.

Pubblicato da COM il: 29/12/2020 h 11:18 - Riproduzione riservata