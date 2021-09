Enel con Cooltra per fornire servizi agevolati di scooter sharing ai propri dipendenti

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – Mettere la mobilità sostenibile al centro del welfare aziendale. È l’iniziativa di Enel Italia, che dopo una fase di sperimentazione, ha riconfermato l’accordo con Cooltra, azienda specializzata in servizi di scooter sharing, per consentire ai propri dipendenti di noleggiare motorini elettrici a tariffa agevolata e spostarsi in piena sicurezza nelle città, contribuendo alla diminuzione delle emissioni inquinanti e a decongestionare il trasporto pubblico locale, riducendo i rischi di contagio da Covid-19.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/9/2021 h 13:13 - Riproduzione riservata