Enav: Romano (M5S), interrogazione al Senato su Piano industriale

(FERPRESS) – ROMA, 17 DIC – “Il nuovo piano industriale di Enav va rivisto, perché concentra la quasi totalità degli investimenti insieme alla gestione del traffico aereo nazionale nel Centro e nel Nord del Paese e prevede, tra le altre cose, il trasferimento di 800 lavoratori sui circa 4 mila addetti nei centri di controllo aereo di Roma e Milano”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it