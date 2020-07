ENAV: a luglio raddoppia il traffico aereo rispetto a giugno con una media di 2.200 voli al giorno

(FERPRESS) – Roma, 17 LUG – Il traffico aereo in Italia continua la sua crescita costante e progressiva. Nella prima metà di luglio i voli sui cieli nazionali sono più che raddoppiati rispetto a giugno.

ENAV, infatti, dall’1 al 15 luglio, ha gestito complessivamente 33.000 movimenti con una media giornaliera pari a 2.200 voli ed un picco massimo, il 10 luglio, di 2.521 voli.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

