Enac: Zaccheo, 2019 anno eccezionale per il trasporto aereo. Trend di crescita del 4%

(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – “L’anno 2019 è stato un anno eccezionale per il trasporto aereo, soprattutto in Italia, con un trend di crescita del 4% che mi auguro si possa raggiungere di nuovo nei prossimi anni”. Così il presidente dell’Enac Nicola Zaccheo oggi alla presentazione del Rapporto e Bilancio Sociale Enac sulle attività svolte nel corso del 2019, alla presenza della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

Lo rende noto Enac con un comunicato stampa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it