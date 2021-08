Enac: Tar respinge richiesta Ryanair per evitare dal 15 agosto l’entrata in vigore regolamento a tutela di minori e disabili

(FERPRESS) – Roma, 6 AGO – – L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, rende noto che il Tar del Lazio ha respinto la nuova richiesta di Ryanair, datata 5 agosto, con cui il vettore irlandese ha chiesto al TAR di posticipare all’8 settembre (data dell’udienza cautelare) il

termine per adeguarsi al provvedimento di urgenza con cui l’ENAC ha disposto, a tutela delle categorie di passeggeri più fragili del trasporto aereo, l’assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori.

