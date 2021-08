Enac: richiamo per ripetute violazioni dei diritti dei passeggeri da parte di Volotea e Wizz Air

(FERPRESS) – Roma, 3 AGO – L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, a seguito dei numerosi disservizi che si sono verificati nel corso delle ultime settimane causando disagi a centinaia di passeggeri, ha scritto alle compagnie aeree Volotea e Wizz Air richiamando i vettori al rispetto del Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 che tutela i diritti dei viaggiatori aerei.

