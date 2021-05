Enac: incontro programmatico tra il Presidente designato Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta

(FERPRESS) – Roma, 27 MAG – Assunzione di nuovo personale, cooperazione con la Libia, compensazione danni per aeroporti, Cerimoniale di Stato: sono alcuni dei temi affrontati nel primo incontro programmatico avvenuto oggi, giovedì 27 maggio, tra il Presidente

designato dell’ENAC Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale, Alessio Quaranta. La procedura di nomina dell’avvocato dello Stato Di Palma è stata avviata nel Consiglio dei Ministri del 20 maggio u.s. su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e l’ENAC si augura possa essere perfezionata in tempi rapidi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

Pubblicato da COM il: 27/5/2021 h 14:05 - Riproduzione riservata