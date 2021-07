Enac: presentazione del Rapporto e Bilancio Sociale 2020. Un’ occasione per parlare anche del futuro del trasporto aereo

(FERPRESS) – Roma, 20 LUG – – Il Presidente dell’ENAC, Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, e il Direttore Generale, dott. Alessio Quaranta, hanno presentato oggi, 20 luglio 2021, il Rapporto e Bilancio Sociale ENAC sulle attività svolte nel corso del 2020 lanciando, al contempo, una visione del trasporto aereo verso una nuova idea di policy che traguarda l’Ente e il settore fino a prefigurare, nel futuro prossimo, il riconoscimento giuridico del comparto aerospaziale.

