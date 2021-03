ENAC istituisce borsa di studio in memoria di Catricalà per progetto di ricerca sulle principali novità riguardanti il settore

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto che, nell’ambito delle proprie attività di promozione di iniziative a favore di studenti e laureati in materie inerenti all’aviazione civile, ha disposto l’istituzione di una borsa di studio annuale, dal

valore di 5.000 euro, intitolata alla memoria di Antonio Catricalà, recentemente scomparso.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it