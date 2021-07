ENAC: Di Palma incontra De Luca e Gesac su convenzione per finanziamento aeroporto di Salerno

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – Il Presidente designato dell’ENAC, Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, ha incontrato oggi, 30 giugno 2021, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Presidente Gesac, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, Carlo Borgomeo, a seguito della convezione firmata il 16 giugno scorso per l’assegnazione, a favore dell’aeroporto di Salerno, di un finanziamento pari a 39,74 milioni di euro per la Realizzazione degli interventi previsti per lo sviluppo dell’aeroporto di Salerno (Fase 1 del programma degli Interventi), con l’impegno da parte della Gesac di copertura della restante somma pari a 260 mila euro.

Pubblicato da COM il: 30/6/2021 h 15:48 - Riproduzione riservata