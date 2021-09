ENAC convoca tavolo tecnico con operatori per verifica e confronto sul Green Pass nel trasporto aereo

(FERPRESS) – Roma, 7 SET – Dopo quasi una settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per viaggiare sugli aerei, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), all’esito delle proprie attività istituzionali di controllo, informa che, ad oggi, l’operatività del

settore si è svolta con regolarità e senza particolari criticità.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/9/2021 h 08:43 - Riproduzione riservata