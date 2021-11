ENAC certifica il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza per effettuare esami ai piloti di droni

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – Il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza è stato designato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) quale Entità Riconosciuta UAS (UAS Recognized Entity), per effettuare gli esami dei piloti UAS (Unmanned Aircraft System) per la sottocategoria OPEN A2, in accordo al Regolamento europeo numero 947 del 2019 che stabilisce norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio.

