Emissioni di CO2 delle nuove auto in Europa: le prestazioni delle case automobilistiche nel 2020

(FERPRESS) – Roma, 31 AGO – L’International Council on Clean Transportation ha presentato un documento informativo in cui fornisce una panoramica dei livelli di emissione di CO2 delle nuove autovetture nell’Unione europea nel 2020 sulla base di un set di dati preliminare recentemente pubblicato dall’Agenzia europea dell’ambiente. Il set di dati mostra che le nuove auto vendute nell’UE nel 2020 hanno avuto emissioni medie di CO2 di 108 g CO2/km, 14 g/km inferiori rispetto al 2019, come misurato sul New European Driving Cycle (NEDC). L’inclusione di meccanismi di conformità flessibili, come supercrediti e disposizioni transitorie, riduce le emissioni medie di CO2 NEDC a 96 g/km.

Pubblicato da AB il: 31/8/2021 h 12:06 - Riproduzione riservata