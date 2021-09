Emirati Arabi Uniti: Keolis inizia a gestire le reti automatiche di metropolitana e tram di Dubai

(FERPRESS) – Roma, 9 SET – L’8 settembre 2021, Keolis si occupa del funzionamento e manutenzione di Reti della metropolitana di Dubai, la rete metropolitana automatica più lunga del mondo e del tram cittadino, nell’ambito del contratto aggiudicato nel gennaio 2021 dall’autorità organizzatrice dei trasporti di Dubai, Roads & Transport Authority (RTA), per un periodo di quindici anni.

