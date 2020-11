Emirates SkyCargo trasforma i propri Airbus A380 in “mini-freighter” per forniture mediche

(FERPRESS) – Roma, 12 NOV – Emirates SkyCargo ha iniziato ad utilizzare il proprio Airbus A380 per specifiche operazioni cargo charter al fine di trasportare, all’interno del network, le merci richieste con urgenza. Il primo ‘mini-freighter’ Emirates A380 è stato utilizzato per il trasporto di forniture mediche tra Seul e Amsterdam (sfruttando l’hub internazionale di Dubai).

