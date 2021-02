Emilia Romagna: Zamboni (Europa Verde) su auto elettriche, tariffe delle colonnine di ricarica troppo alte

(FERPRESS) – Bologna, 23 FEB – Il governo sta intervenendo insieme all’Autority per chiedere ai gestori dell’energia elettrica di abbassare le tariffe delle colonnine di ricarica per le auto ‘green’, che sono fra le più alte in Europa. Lo ha detto l’assessore regionale Vincenzo Colla, rispondendo al question time in Aula di Silvia Zamboni (Europa verde), che ha chiesto di abbassare il costo dell’elettricità nelle postazioni di ricarica su suolo pubblico, anche attivandosi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/2/2021 h 11:22 - Riproduzione riservata