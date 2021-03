Emilia Romagna: Zamboni (Europa verde), Giunta finanzi le ciclovie turistiche regionali

(FERPRESS) – Bologna, 19 MAR – A che punto è il monitoraggio delle ciclovie regionali e qual è lo stato di realizzazione delle “ciclovie di rilevanza regionale e nazionale che attraversano l’Emilia-Romagna”. La Regione dica se intende “destinare risorse specifiche e quante per finanziare la realizzazione o il completamento delle ciclovie turistiche regionali anche di interesse nazionale, in accordo con i Comuni interessati”.

