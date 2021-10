Emilia Romagna: Zamboni (Europa Verde), fare chiarezza su ampliamento aeroporto di Parma

(FERPRESS) – Bologna, 20 OTT – “La Giunta ha promosso, insieme con il ministero dell’Infrastrutture, un finanziamento di 12milioni per l’allargamento della pista dell’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma. In merito ai temi ambientali collegati al piano di sviluppo dello scalo parmense, ricordo che tutti i soggetti istituzionali interessati hanno dato parere favorevole al progetto, ritenendolo compatibile con la tutela dell’ambiente. Nello specifico, la Regione ha fatto una serie ben precisa di prescrizioni di tutela e di compensazione ambientale”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it