Emilia Romagna: Zamboni (Europa verde), bene Regione ritenga strategico il Servizio ferroviario metropolitano

(FERPRESS) – Bologna, 6 MAG – “Sono soddisfatta che la Regione ritenga strategico il Servizio ferroviario metropolitano (Sfm). Un servizio che contribuirà a migliorare la qualità dell’aria e darò una risposta alla condanna della Ue per lo sforamento delle PM 10 nel Bacino Padano. Inoltre, l’assessore ha evidenziato tre fronti che richiedono risorse: il mantenimento dei servizi (personale), il materiale rotabile e le infrastrutture da completare. La cifra indicata non è scoraggiante. Basti pensare che il passante autostradale costa 2 miliardi, ma qui si è nell’ordine dei 300 milioni”.

