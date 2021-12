Emilia Romagna: Trenitalia cambia offerta AV. Piacenza danneggiata. Corsini, non penalizzare chi usa trasporto pubblico

(FERPRESS) – Bologna, 2 DIC – “L’orario dei treni a lunga percorrenza nel piacentino non deve essere assolutamente modificato. È un servizio indispensabile per i pendolari della zona – dato che non è possibile inserire in quella tratta treni regionali – e infatti la Regione lo sostiene con un rimborso sugli abbonamenti alta velocità che arriva fino al 45%. È sbagliato e fuori luogo penalizzare cittadini che utilizzano il trasporto pubblico quotidianamente per lavoro e studio che invece andrebbero agevolati e facilitati perché con la loro scelta fanno bene all’ambiente e aiutano la transizione ecologica”.

Pubblicato da COM il: 2/12/2021 h 14:32 - Riproduzione riservata