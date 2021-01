Emilia Romagna: Taruffi (ER Coraggiosa), coordinare interventi di manutenzione sulla direttrice Bologna-Firenze

(FERPRESS) – Bologna, 28 GEN – Igor Taruffi (ER Coraggiosa) chiede un migliore coordinamento tra Rete ferroviaria italiana e Autostrade per l’Italia allo scopo di non penalizzare ulteriormente i pendolari che da mesi devono sopportare i lavori di adeguamento sulla linea ferroviaria Bologna-Prato, che si vanno a sommare ad analoghi disagi sul tratto autostradale della A1.

